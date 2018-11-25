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В этом туре прекрасно все: посещение, пожалуй, самых красивых мест на планете Земля - национального парка Торрес-дель-Пайне, с фантастическими видами гор и обилием диких животных, знаменитого ледника Перито-Морено, невероятные виды ледниковых озер, гора Фицрой, Магелланов пролив и остров Магдалена, населенный пингвинами, Ушуайя – самый южный город планеты, откуда отправляются экспедиции в Антарктиду и, как вишенка на торте – остров Пасхи – мистический, загадочный и самый отдаленный обитаемый остров на планете. Все это в дружеской атмосфере мини-группы (не более 7 человек), а также с комфортом - ночевками в гостиницах, небольшими походными выходами без рюкзаков и восхождений и переездами на комфортабельном внедорожнике и/или микроавтобусе.

Мы посетим и изучим как чилийскую часть Патагонии, так и аргентинскую, увидим все самое интересное, что таит в себе эта удивительная территория. Это память, впечатления и эмоции, без преувеличения, на всю жизнь!

Маршрут

1 день. Ушуайя - край света

Наш тур начинается в аэропорту города Ушуайя – самого южного города мира! Добраться сюда можно разными путями – каждый сам выбирает себе маршрут перелета. В этот день мы встречаемся, знакомимся друг с другом и городом.

Город Ушуайя называют «краем света», что недалеко от истины - он находится всего в 900 км. от Антарктиды, его окружает девственная природа со множеством величественных гор вокруг, нетронутых лесов и ледников. При этом город является туристическим центром и славится развитой туристической инфраструктурой – скучать здесь не придется.

Для людей, трудно переносящих смену часовых поясов, мы рекомендуем прилететь на 1-2 дня раньше начала тура, чтобы прийти в себя и отоспаться.

День 2. Национальный парк Огненной Земли - Пунтас Аренас

С утра пораньше, после завтрака, садимся на машину и отправляемся в наше невероятное путешествие! В этот первый день мы будем ехать по острову Огненная земля. При этом, в первой половине дня, мы съедем с основной трассы и в течение нескольких часов прокатимся по узким дорожкам национального парка Огненной Земли – среди красивых горных пейзажей, останавливаясь в местах, которые покажутся наиболее интересными для того, чтобы сфотографироваться и немного прогуляться.

После обеда у нас будет пересечение символической границы между Аргентиной и Чили, паромная переправа через узкий перешеек Магелланова пролива, а к вечеру мы приедем в город Пунта-Аренас – самый южный город Земли с населением более 100 тысяч человек.

День 3. Остров Магдалена - Пуэрто Наталес

С утра (если позволит погода) отправляемся на катере на остров Магдалена. Остров практически не обитаем (из человеческого присутствия здесь есть только маяк), зато на нем живут около 50 тысяч магеллановых пингвинов, понаблюдать за жизнью которых и отправляются путешественники.

По возвращению с острова (если погода будет плохая, просто погуляем по городу до обеда), отправляемся в дальнейшее путешествие и к вечеру прибудем в город Пуэрто-Наталес на берегу живописного озера, где остановимся на ночлег в гостинице.

День 4. Национальный парк Торрес-дель-Пайне

Утром прощаемся с уютным городком и едем в национальный парк Торрес-дель-Пайне. При въезде в парк активируем наши трехдневные входные билеты и едем в северо-восточную часть этого уникального заповедника.

Кроме природных красот сегодня мы познакомимся с животным миром Патагонии. Стада пасущихся гуанако, розовых фламинго, разгуливающие нанду, множество других интересных и удивительных птиц и животных. Сегодня нам предстоит увидеть Патагонию во всем ее великолепии.

Переночуем в домиках кемпинга на территории национального парка, чтобы не возвращаться в город и не тратить на это драгоценное время, ведь завтра нам и так очень рано вставать…

День 5. Национальный парк Торрес-дель-Пайне

Очень ранний подъем – сегодня мы отправляемся встречать рассвет на локацию, откуда открывается вид на гору Куерно Эсте и Голубые Башни – невероятное по своей красоте зрелище!

После мы посетим открытые площадки с самыми невероятными видами и сходим в короткие пешие прогулки к лучшим местам для обзора, куда нельзя подъехать на машине.

Потрясающие горные пейзажи парка настолько прекрасны, что практически не имеют аналогов в мире и считаются одним из самых впечатляющих творений природы на планете. Название парка Торрес-дель-Пайне в переводе с языка индейцев, населявших ранее эти территории, означает «Голубые башни». В 1978 году парк был взят под охрану ЮНЕСКО как биосферный заповедник.

Основная часть территории парка занята горными цепями Торрес дель Пайне и Куэрнос дель Пайне с пиками. Это чудо природы образовалось более 11 миллионов лет назад в результате глобальных тектонических процессов и передвижений огромных масс льда. Участки скал, соприкасавшиеся с магмой, сегодня превратились в гранитные горы, которые продолжают расти под воздействием колоссального давления недр земли.

Во время ледникового периода весь регион был подо льдом. После отступления льдов обнажились черные гранитные скалы - вершины впечатляющей горной цепи Пайне. Сегодня они снова покрыты ледниками, но уже не такими масштабными, как миллионы лет назад. Среди горных пиков разбросаны лагуны и озера бирюзового, изумрудного, аквамаринового и сапфирового цвета – невероятные по красоте и нереальные по цветам и оттенкам творения природы. Самые большие из них — изумрудное озеро Норденскиолд (Lago Nordenskjold) и огромное озеро Пеоэ (Lago Pehoe), соединенные водопадом Сальто-Гранде, а также озеро Сармиенто (Lago Sarmiento) и Серое озеро (Lago Grey) с дрейфующими по нему айсбергами.

Вечером уставшие, но переполненные эмоциями и впечатлениями возвращаемся в городок Пуэрто-Наталес и ночуем в комфортабельном отеле.

День 6. Эль-Калафате

Так как предыдущий день у нас был очень насыщенный и напряженный, в этот день мы поспим подольше утром, а затем не торопясь отправимся в Эль-Калафате (около 350 км. по трассе), где устроимся в гостиницу и остаток дня будем гулять по городку и отдыхать.

День 7. Ледник Перито-Морено – Эль-Чалтен

Снова насыщенный день! С утра пораньше отправляемся к знаменитому леднику Перито-Морено, который находится примерно в 75 км. от городка Эль-Калафате. Это третий по величине источник запаса пресной воды на Земле, он имеет огромную площадь и при этом движется со скоростью 2 метра в сутки! Именно поэтому с обзорных площадок, расположенных на безопасном расстоянии, можно увидеть и снять на фото, видео, как от ледника откалываются огромные глыбы льда и со страшным грохотом падают вниз – незабываемое зрелище!

Сначала мы обойдем все обзорные площадки и увидим ледник со всех ракурсов, а затем сядем на паром и отправимся на сам ледник, по которому в экипировке и в сопровождении местного гида, совершим небольшую прогулку – необычные ощущения гарантированы!

После возвращения с ледника, садимся в машину и совершает продолжительный (около 300 км.) переезд в городок Эль-Чалтен, где остановимся на ночлег в гостинице.

Кстати, мы будем ехать по национальной трассе с номером 40, которая считается одной из самых пустынных трасс в мире! А город Эль -Чалтен, по версии National Geographic – один из самых красивых маленьких городков мира!

День 8. Фицрой

Рано утром едем встречать рассвет на обзорную площадку с видом на гору Фицрой. Это мероприятие из серии обязательных - картина настольно необычная и волнующая, что, без преувеличения, является одним из самых ярких событий, которые могут произойти в жизни человека.

После сделаем импровизированный походный завтрак-пикник на природе, а дальше сходим в небольшой трек по сказочной красоты местам. Сначала пройдем сказочный древний лес, поросший мхом и через него выйдем к изумрудному озеру с талой водой. Далее по каменному хребту мы попадем к месту, откуда открывается вид на исчезающий ледник. Через несколько лет он полностью растает, но в этом году мы еще успеем увидеть его первозданную красоту.

Ближе к вечеру возвращаемся в отель городка Эль-Чалтен, чтобы посидеть в уютном ресторанчике с чудесной атмосферой.

День 9. Трек к горе Фицрой

Сегодня нам предстоит трудный, но насыщенный эмоциями день – мы отправляемся в поход к горе Фицрой! Маршрут в одну сторону составляет 7 км с набором высоты 370 метров – это не так просто, как кому-то может показаться, но и не экстремально сложно – любой здоровый человек выдержит эти нагрузки без особых проблем. В конце пути мы достигнем озера с потрясающим видом на Фицрой, ну а по дороге будет еще несколько десятков других, не менее впечатляющих видов и поводов сделать много восхитительных снимков.

В отель вернемся вечером уставшие, но довольные. Снова будет возможность посидеть в уютном ресторанчике и в последний раз насладиться атмосферой и видами этого чудесного городка.

День 10. Эль Калафате - Сантьяго

Сегодня мы возвращаемся в город Эль-Калафате, чтобы вылететь оттуда в Сантьяго. Прилет в Сантьяго вечером. Трансфер в гостиницу.

ВАЖНО: перелет и пребывание в течение следующих двух дней в Сантьяго осуществляется участниками самостоятельно, без гида. При этом, гостиница в Сантьяго будет забронирована и оплачена, трансфер из аэропорта на такси также будет оплачен.

Дни 11-12. Сантьяго-де-Чили

Самостоятельное пребывание в Сантьяго. Город большой, интересный и скучать здесь не придется! Участникам заранее будут выданы карты и список рекомендованных к посещению мест, вам останется только выбрать из этого списка то, что интересно лично вам и наслаждаться двумя днями неторопливых прогулок и отдыха в южном и довольно экзотическом городе.

День 13. Остров Пасхи

Вылет на остров Пасхи. Трансфер в аэропорт на такси и вылет. По прилету, вместе с гидом, трансфер в гостиницу, размещение. После обеда поедем знакомиться с Моаи (каменными истуканами) Ahu Tahai и Ahu Ko Te Riku – первыми из истуканов, ставших визитной карточкой острова.

День 14. Знакомство со знаменитыми каменными истуканами

Утром мы отправимся на трекинг к Ahu Akivi и Terevaka - платформам с восстановленными Моаи – самыми известными и фотографируемыми истуканами, за ними тропа, ведущая на самую высокую точку острова - вулкан Тверевака (507 м). Отсюда открывается панорамный вид на весь остров.

После этого мы познакомимся моаи Ahu Akanhanga - невостановленными, поваленными с платформы моаи, а также увидим остатки рыбацких домиков и печей коренных жителей острова.

Потом нас ждут восемь разрушенных моаи с хорошо сохранившимися красными головными уборами, которые лежат неподалеку от платформы.

И, наконец, мы доберемся до самого знаменитого места на острове - Rano Raraku - вулкана, у подножья которого изготовлялись все моаи. Здесь до сих пор лежит около 400 незавершенных статуй.

День 15. Отдых, пляжи и океан

Этот последний день на острове и всего нашего путешествия мы посвятим отдыху, пляжу и океану. Мы поедем на пляж Anakena, а затем на Ovahe, каждый из которых интересен и уникален по своему. Anakena – это колыбель цивилизации острова, именно отсюда, по мнению ученых, произошло его заселение, а Ovahe знаменит местной флорой, не изменившейся со времен освоения острова 1200 лет назад. Желающие могут отправиться на дайвинг, чтобы увидеть затонувшего моаи.

В один из вечеров на острове нас ждет шоу Rapa Nui dancing с этническими традиционными танцами народа Рапануи. Самый знаменитый ансмбль - Kari Kari выступает три раза в неделю в собственном концертном зале и это шоу, которое обязательно стоит посетить!

День 16. Домой. Прощай край света!

Вылет с острова Пасхи в Сантьяго, а оттуда домой. Прощай край света!

Схематичная карта маршрута по Огненной Земле и Патагонии:

Гид-инструктор Евгений Андросов:

Информация о поездке

Сколько стоит участие

139.000 рублей на одного человека

Что входит в стоимость

встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу в Ушуайе,

передвижение на комфортабельном внедорожнике/микроавтобусе все дни маршрута по Патагонии и Огненной Земле, а также по острову Пасхи,

паром через Магелланов пролив,

проезд по платным дорогам, мостам, туннелям, платные парковки,

трансфер из/в аэропорт в Сантьяго,

проживание в гостиницах и гостевых домах все дни маршрута,

питание - завтраки в отеле,

входные билеты в национальные парки,

экскурсия на ледник Перито-Морено (включая аренду экипировки и услуги местного гида),

работа гида-инструктора все дни путешествия, 24 часа в сутки,

групповые и индивидуальные фотографии каждого участника, сделанные в процессе всего похода на профессиональную фототехнику и предоставляемые в электронном виде, а также видеофильм о поездке.

Что НЕ входит в стоимость

авиабилеты, в том числе внутренние перелеты,

обед и ужин, а также любое питание в кафе и ресторанах,

медицинская страховка,

личная одежда и экипировка участников,

пользование канатными дорогами, вход в музеи, аквапарки и прочие тур.объекты,

арнеда каяков, велосипедов и других средств личного передвижения, дайвинг,

экскурсия на остров Магдалена,

билеты на шоу Rapa Nui dancing на острове Пасхи,

сувениры и другие личные расходы участников,

другие расходы, не указанные в разделе «в стоимость входит»

Какова сложность поездки? Смогу ли я выдержать эти нагрузки? Какие есть ограничения?

Пешеходная часть этого тура не представляет сложности. Это значит, что имея минимальную физическую подготовку, вы сможете выдержать все походные нагрузки без особых проблем. Максимальное расстояние, которое мы будем проходит в день (налегке) - 14 км (к горе Фицрой и обратно).

Однако, вы должны понимать, что Патагония и Огненная Земля - территории с прохладным и очень изменчивым климатом. Дожди, ветра, туманы - почти гарантированы. В течение дня мы будем делать выходы на природу по тропам, любой походный выход может проходить под дождем, иногда сильным, вы промокните и до прихода "в цивилизацию" у вас не будет возможности высушить одежду и обувь.

Из-за длительных переездов, тур также не рекомендуется людям с болезнями позвоночника и другими хроническими заболеваниями.

Допускается участие в туре подростков старше 15 лет с родителями. Однако вы должны понимать, что это не детский тур и особого отношения к вашему ребенку не будет - он должен вести себя наравне со взрослыми, что, впрочем, не сложно, так как тур не предполагает никаких особых нагрузок и рисков, за исключением вышеописанных.

Рекомендации по одежде и экипировке

Погода на юге Аргентины и Чили переменчива и изобилует дождями, ветрами и туманами, особенно, в горной местности. Поэтому необходимо взять с собой достаточный запас теплой и непромокаемой походной одежды - мембранную куртку, штаны, трекинговые ботинки, кроссовки для передвижения по городам, обязателен комплект термобелья, а также шапка, перчатки, теплые носки, флиска.

Для выходов в течение дня вам необходим небольшой рюкзачок (можно городского типа) и водозащитный чехол для него.

Погода на острове Пасхи в марте - теплая, комфортная - 20 - 27 градусов тепла днем, около 20 градусов ночью. Средняя температура воды в океане - 25 градусов. Берите шорты и купальники!

Особые условия

Тур очень активный и насыщеный, поэтому требует от участников дисциплины и личного включения в процесс. Это не расслабленный отдых в отеле "все включено" - вы должны это очень хорошо понимать и быть готовы к приключениям и, иногда, отсутствию комфорта - в режиме ежедневных переездов и ночевок в разных местах не всегда есть возможность вовремя поесть, а также подобрать каждому участнику гостиничный номер под его запросы. Часто потребуется вставать среди ночи, чтобы успеть в определенные локации к рассвету. Почти каждый день будут довольно длинные переезды - от 200 до 600 км., вы должны быть готовы ко всему этому!

Во время передвижения не исключены задержки и непредвиденные обстоятельства - поломка машины, ремонт дорог и мостов, отмена паромов или запланированных экскурсий и т.п. Гид приложит все усилия, чтобы минимизировать издержки и выполнить все, что запланировано программой, но, в крайнем случае, программа может быть сокращена или изменена исходя из обстоятельств. Изменения обсуждаются с участниками, но окончательное решение за гидом, так как именно он отвечает за программу и безопасность группы.

Изменение программы по желанию участников НЕ допускается! Пожалуйста, заранее изучите программу и если вам в ней что-то не устраивает, воспользуйтесь услугами других компаний или поезжайте самостоятельно.

Во время тура НЕ приветствуется употребление участниками алкоголя, особенно в течение дня. Конечно, вечером в кафе или ресторане вы можете выпить бокал-другой вина или пива, но людей, имеющих стойкое пристрастие к алкоголю в течение дня, просьба найти себе другой тур - в этом туре мы едем за впечатлениями и эмоциями на трезвую голову.

Визы в Аргентину и Чили для граждан России не требуются. Гражданам других государств, которые хотят с нами поехать, просьба самостоятельно узнать о правилах въезда в эти страны и самостоятельно решить вопрос с визами, если они вам требуются.

Авиабилеты покупаются участниками самостоятельно. Если во время пересадок вам потребуется транзитная виза, вы должны сами это выяснить и получить ее. Организаторы тура НЕ несут отвественности ни за ваши авиабилеты, ни за визы, ни за какие-либо проблемы в пути к началу тура или после его окончания. Мы отвечаем только за то, что указано в программе.

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